Россияне изменили логику ударов по энергетике Украины: эксперты объяснили цель врага

"Это полностью укладывается в логику того, что они делали до августа 2025 года, когда пытались добиться национального блэкаута. Но потом они все ударные "волны" были сфокусированы на конкретные регионы (Киев, Одесса, Харьков, Кривой Рог/Днепр). Поэтому эта атака выглядит немного странно", - сказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Эксперт отметил, что сегодняшняя атака была направлена на высоковольтную сеть с целью повредить соединение Запада и Востока и повредить импорту, и на тепловую генерацию за пределами населенных регионов.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также считает, что россияне вновь вернулись к тактике разделения энергосистемы Украины на две части.

"Основная генерация у нас на правом берегу. На левом генерации почти не осталось. Поэтому у них стратегия - прервать поставки электроэнергии из западной части, где профицит электроэнергии, на восточную и центральную, где есть дефицит", - отметил эксперт.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев убежден, что атаки направлены на уменьшение возможностей обеспечения электроэнергией левобережную часть Украины.

"Удар нанесен по двум основным видам целей - подстанциям, снимающим мощность с АЭС и по Янтарю. Именно благодаря им есть что передавать с запада на восток. На Левобережье плохая ситуация - потребление большое, а генерации мало. Поэтому россияне сейчас пытаются лишить питания промышленные объекты Левобережья Днепра", - отметил он.