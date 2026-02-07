Росіяни змінили логіку ударів по енергетиці України: експерти пояснили мету ворога

"Це повністю вкладається в логіку того, що вони робили до серпня 2025 року, коли намагалися добитися національного блекауту. Але потім вони всі ударні "хвилі" було сфокусовано на конкретні регіони (Київ, Одеса, Харків, Кривий Ріг/Дніпро). Тому ця атака виглядає трохи дивно", - сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Експерт зазначив, що сьогоднішня атака була спрямована на високовольтну мережу з метою пошкодити з'єднання Заходу та Сходу та зашкодити імпорту, та на теплову генерацію за межами населених регіонів.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко також вважає що росіяни знов повернулися до тактики розділення енергосистеми України на дві частини.

"Основна генерація у нас на правому березі. На лівому генерації майже не залишилось. Тому в них стратегія - перервати постачання електроенергії з західної частини, де профіцит електроенергії, на східну і центральну, де є дефіцит", - зазначив експерт.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев переконаний, що атаки спрямовані на зменшення можливостей забезпечення електроенергією лівобережну частину України.

"Удар нанесено по двом основним видам цілей - підстанціям, що знімають потужність з АЕС та по Бурштину. Саме завдяки ним є що передавати із заходу на схід. На Лівобережжі погана ситуація - споживання велике, а генерації обмаль. Тому росіяни зараз намагаються позбавити живлення промислові об'єкти Лівобережжя Дніпра", - зазначив він.