ВСУ сдерживают штурмы РФ на десятках направлений: сводка Генштаба за сутки
За прошедшие сутки, ситуация на фронте оставалась чрезвычайно напряженной. По данным Генштаба, всего зафиксировано 186 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Россия массированно атаковала по всей линии фронта и нанесла сокрушительные авиаудары по нескольким областям.
Масштабы ударов
Противник выпустил 33 ракеты и нанес 45 авиационных ударов, сбросив 79 управляемых авиабомб. Для поражения объектов применены также 3600 дронов-камикадзе и осуществлено более 6116 обстрелов из различных типов вооружения. В частности 72 обстрела были осуществлены из РСЗО.
Под авиаударами оказались населенные пункты:
- в Харьковской области - Охримовка, Потихоново;
- в Донецкой области - Полтавка, Коптево, Разино, Мирноград, Новоторецкое, Сухой Яр;
- в Запорожской области - Ольговское, Полтавка, Малиновка, Успеновка, Новоандреевка, Гуляйполе, Каменское.
В ответ украинские силы обороны нанесли удары по 28 районам сосредоточения живой силы и техники врага, уничтожили 10 артиллерийских систем, средство ПВО, радиолокационную станцию, 5 пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и 2 других важных объекта.
Ситуация по направлениям
Северо-Слобожанское и Курское направления. ВСУ отбили 28 штурмов, враг нанес 6 авиаударов (11 управляемых бомб), совершил 215 обстрелов, в том числе 4 из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление. Враг трижды атаковал позиции возле Волчанска, Каменки и Довгенького.
Купянское направление. Оккупанты совершили одну неудачную атаку вблизи Степной Новоселовки.
Лиманское направление. 16 штурмовых атак враг провел в районах Липового, Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголово, Серебрянского леса.
Северское направление. Три атаки в сторону Серебрянки.
Краматорское направление. 11 боестолкновений зафиксировано в направлении Маркового, Предтечино, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.
Торецкое направление. 16 раз противник атаковал вблизи Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калиново, Яблоновки, Степановки и Русиного Яра.
Покровское направление. Самый горячий участок фронта: ВСУ отбили 57 атак вблизи Коптевого, Полтавки, Малиновки, Мирного, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Удачного, Муравки, Орехового, Новопавловки и Алексеевки.
Новопавловское направление. Враг совершил 22 штурма в районах Одрадного, Свободного Поля, Богатыря, Комара, а также в направлении Запорожья, Мирного и Шевченко.
Гуляйпольское направление. 2 атаки вблизи Малиновки были отражены.
Ореховское направление. Боевых столкновений не зафиксировано.
Приднепровское направление. Оккупанты пытались прорваться в районе Антоновского моста, но были остановлены - 2 попытки атаки отбиты.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.
Потери России на войне в Украине
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.
Также украинские воины обезвредили семь танков, 31 боевую бронированную машину, 37 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 184 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 23 ракеты и 137 единиц автомобильной техники оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.