РФ потеряла за сутки 1060 солдат, артсистемы и РСЗО, - Генштаб

За последние сутки, с 16 на 17 июня, потери российских захватчиков на фронте составили еще 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили 20 артсистем и одну единицу РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Вечером, 16 июня, Генштаб сообщал, что самыми горячими направлениями на фронте являются Покровское, Новопавловское и Торецкое.

Там произошло самое большое количество боестолкновений с врагом. Всего за сутки зафиксированы 136 боев.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) пояснили, почему россияне стали реже использовать советские танки. Оккупанты начали отдавать предпочтение мотоциклам и вездеходам. По прогнозу экспертов, запасы танков и бронетехники в РФ закончатся к концу 2025 года.

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