РФ потеряла за сутки 1060 солдат, артсистемы и РСЗО, - Генштаб
За последние сутки, с 16 на 17 июня, потери российских захватчиков на фронте составили еще 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили 20 артсистем и одну единицу РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 006 120 (+1060) человек ликвидированы;
- танков - 10 940 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22 814 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 29 228 (+20) ед;
- РСЗО - 1419 (+1) ед;
- средства ПВО - 1187 ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40981 (+177) ед;
- крылатых ракет - 3346 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 52 175 (+79) ед;
- специальной техники - 3916 ед.
Ситуация на фронте
Вечером, 16 июня, Генштаб сообщал, что самыми горячими направлениями на фронте являются Покровское, Новопавловское и Торецкое.
Там произошло самое большое количество боестолкновений с врагом. Всего за сутки зафиксированы 136 боев.
В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) пояснили, почему россияне стали реже использовать советские танки. Оккупанты начали отдавать предпочтение мотоциклам и вездеходам. По прогнозу экспертов, запасы танков и бронетехники в РФ закончатся к концу 2025 года.
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