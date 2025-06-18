Минус 1040 солдат: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

За последние сутки с 17 на 18 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1040 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, вечером, 17 июня, Генштаб ВСУ перечислил самые горячие направления на фронте. Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.

Институт изучения войны (ISW) также представил новые карты, на которых зафиксировано, что оккупационные войска продвинулись на Покровском и Торецком направлениях.

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