Минус 1040 солдат: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки
Иллюстративное фото: ВСУ наносит удар по оккупантам (Getty Images)
За последние сутки с 17 на 18 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1040 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 007 160 (+1040) чел;
- танков - 10 947 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 22 845 (+31) ед;
- артиллерийских систем - 29 265 (+37) ед;
- РСЗО - 1420 (+1) ед;
- средства ПВО - 1187 (+0) ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 165 (+184) ед;
- крылатых ракет - 3369 (+23) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 52 312 (+137) ед;
- специальной техники - 3916 (+0) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, вечером, 17 июня, Генштаб ВСУ перечислил самые горячие направления на фронте. Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.
Институт изучения войны (ISW) также представил новые карты, на которых зафиксировано, что оккупационные войска продвинулись на Покровском и Торецком направлениях.
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