Главная » Новости » Война в Украине

Россияне увеличили интенсивность атак на одном из направлений, - Волошин

14:22 31.05.2026 Вс
2 мин
Где активизировался враг?
aimg Татьяна Степанова
Россияне увеличили интенсивность атак на одном из направлений, - Волошин Фото: россияне увеличили интенсивность атак на одном из направлений (Getty Images)
На южном направлении российские войска в течение недели постепенно увеличивали интенсивность боевых действий.

Как сообщает РБК-Украина,об этом спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, наиболее напряженная ситуация остается на Гуляйпольском направлении, где враг пытается выполнить поставленные командованием задачи до конца весны.

"За эту неделю можно подвести определенные итоги, и они говорят о том, что почти каждый день противник увеличивал количество своих боевых столкновений у нас на юге. За минувшие сутки на южных направлениях зафиксировано 52 боевых столкновения", - сообщил Волошин.

Спикер добавил, что россияне также нарастили применение управляемых авиабомб и продолжают активные штурмы в районах Воздвижевки, Гуляйпольского и Доброполья.

Ситуация на фронте

Напомним, сейчас ВСУ перехватывают инициативу на фронте - за последние месяцы украинские войска достигли наибольших успехов за время вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска достигают определенных целей в приграничье Сумской области.

Ранее в ДШВ сообщали, что ближайшей задачей оккупантов является захват одного из двух областных центров - Сум или Харькова. Силы обороны уже фиксируют попытки врага продвинуться в направлении одного из них.

Дроны летели с семи направлений, более 10 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
"Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола