Россияне увеличили интенсивность атак на одном из направлений, - Волошин

Как сообщает РБК-Украина ,об этом спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, наиболее напряженная ситуация остается на Гуляйпольском направлении, где враг пытается выполнить поставленные командованием задачи до конца весны.

"За эту неделю можно подвести определенные итоги, и они говорят о том, что почти каждый день противник увеличивал количество своих боевых столкновений у нас на юге. За минувшие сутки на южных направлениях зафиксировано 52 боевых столкновения", - сообщил Волошин.

Спикер добавил, что россияне также нарастили применение управляемых авиабомб и продолжают активные штурмы в районах Воздвижевки, Гуляйпольского и Доброполья.