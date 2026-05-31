Росіяни збільшили інтенсивність атак на одному з напрямків, - Волошин

Як повідомляє РБК-Україна ,про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, найбільш напружена ситуація залишається на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається виконати поставлені командуванням завдання до кінця весни.

"За цей тиждень можна підбити певні підсумки, і вони говорять про те, що майже кожен день противник збільшував кількість своїх бойових зіткнень у нас на півдні. За минулу добу на південних напрямках зафіксовано 52 бойових зіткнення", - повідомив Волошин.

Речник додав, що росіяни також наростили застосування керованих авіабомб та продовжують активні штурми в районах Воздвижівки, Гуляйпільського і Добропілля.