Росіяни збільшили інтенсивність атак на одному з напрямків, - Волошин
На південному напрямку російські війська протягом тижня поступово збільшували інтенсивність бойових дій.
Як повідомляє РБК-Україна,про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, найбільш напружена ситуація залишається на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається виконати поставлені командуванням завдання до кінця весни.
"За цей тиждень можна підбити певні підсумки, і вони говорять про те, що майже кожен день противник збільшував кількість своїх бойових зіткнень у нас на півдні. За минулу добу на південних напрямках зафіксовано 52 бойових зіткнення", - повідомив Волошин.
Речник додав, що росіяни також наростили застосування керованих авіабомб та продовжують активні штурми в районах Воздвижівки, Гуляйпільського і Добропілля.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, наразі ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті - за останні місяці українські війська досягли найбільших успіхів за час вторгнення до Курської області у серпні 2024 року.
Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські війська досягають визначених цілей у прикордонні Сумської області.
Раніше у ДШВ повідомляли, що найближчим завданням окупантів є захоплення одного з двох обласних центрів - Сум або Харкова. Сили оборони вже фіксують спроби ворога просунутись у напрямку одного з них.