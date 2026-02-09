RU

Россияне заявили о "захвате" Глушковки на Харьковщине: что происходит на самом деле

Иллюстративное фото: россияне нафантазировали оккупацию Глушковки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские власти утверждают, что их солдаты якобы взяли под контроль село Глушковка в Харьковской области. Этот населенный пункт враг "захватил в своих мечтах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram и Группировку объединенных сил в Telegram.

Читайте также: Купянск стал "болевой точкой": в ISW объяснили, почему РФ врет о захвате города

Вброс россиян

Как утверждают в Минобороны России, вчера, 8 февраля, подразделения группировки войск "Запад" якобы установили контроль над Глушковкой.

Фото: Глушковка на карте (скриншот)

С оккупацией села российских солдат уже даже поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов. 

Реакция Украины

"К населенным пунктам, "захваченным" генералами России в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области", - сказано в сообщении Группировки объединенных сил. 

Как отмечается в сообщении, российские войска не контролируют Глушковку - более того, там нет ни одного вражеского солдата.

Слухи о Терноватом

Напомним, ранее российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы захвате поселка Терноватое Запорожской области.

В Силах обороны Юга и Центре противодействия дезинформации при СНБО эту информацию официально опровергли, отметив, что населенный пункт расположен в 15 километрах от линии фронта.

На самом деле в поселок пытались проникнуть вражеские диверсионные группы, однако они были оперативно обнаружены и нейтрализованы украинскими защитниками: часть диверсантов ликвидировали, а остальные взяли в плен.

В ЦПД отметили, что целью этого вброса было создание иллюзии "успешного наступления" и деморализация украинского общества.

