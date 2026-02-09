Росіяни заявили про "захоплення" Глушківки на Харківщині: що відбувається насправді

Вкидання росіян

Як стверджують у Міноборони Росії, учора, 8 лютого, підрозділи угруповання військ "Захід" нібито встановили контроль над Глушківкою.

Фото: Глушківка на карті (скриншот)

З окупацією села російських солдатів уже навіть привітав міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Реакція України

"До населених пунктів, "захоплених" генералами Росії в мріях, снах і доповідях нагору, крім Куп'янська і Куп'янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області", - ідеться в повідомленні Угруповання об'єднаних сил.

Як наголошується в повідомленні, російські війська не контролюють Глушківку - більше того, там немає жодного ворожого солдата.