НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни заявили про "захоплення" Глушківки на Харківщині: що відбувається насправді

Ілюстративне фото: росіяни нафантазували окупацію Глушківки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська влада стверджує, що її солдати нібито взяли під контроль село Глушківка в Харківській області. Цей населений пункт ворог "захопив у своїх мріях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ в Telegram і Угруповання об'єднаних сил в Telegram.

Читайте також: Куп'янськ став "больовою точкою": в ISW пояснили, чому РФ бреше про захоплення міста

Вкидання росіян

Як стверджують у Міноборони Росії, учора, 8 лютого, підрозділи угруповання військ "Захід" нібито встановили контроль над Глушківкою.

Фото: Глушківка на карті (скриншот)

З окупацією села російських солдатів уже навіть привітав міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Реакція України

"До населених пунктів, "захоплених" генералами Росії в мріях, снах і доповідях нагору, крім Куп'янська і Куп'янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області", - ідеться в повідомленні Угруповання об'єднаних сил.

Як наголошується в повідомленні, російські війська не контролюють Глушківку - більше того, там немає жодного ворожого солдата.

Чутки про Тернувате

Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ресурси поширили фейк про нібито захоплення селища Тернувате Запорізької області.

У Силах оборони Півдня та Центрі протидії дезінформації при РНБО цю інформацію офіційно спростували, зазначивши, що населений пункт розташований за 15 кілометрів від лінії фронту.

Насправді в селище намагалися проникнути ворожі диверсійні групи, проте їх було оперативно виявлено та нейтралізовано українськими захисниками: частину диверсантів ліквідували, а решту взяли в полон.

У ЦПД зазначили, що метою цього вкидання було створення ілюзії "успішного наступу" та деморалізація українського суспільства.

