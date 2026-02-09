Росіяни заявили про "захоплення" Глушківки на Харківщині: що відбувається насправді

Російська влада стверджує, що її солдати нібито взяли під контроль село Глушківка в Харківській області. Цей населений пункт ворог "захопив у своїх мріях".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ в Telegram і Угруповання об'єднаних сил в Telegram.
Як стверджують у Міноборони Росії, учора, 8 лютого, підрозділи угруповання військ "Захід" нібито встановили контроль над Глушківкою.
З окупацією села російських солдатів уже навіть привітав міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.
"До населених пунктів, "захоплених" генералами Росії в мріях, снах і доповідях нагору, крім Куп'янська і Куп'янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області", - ідеться в повідомленні Угруповання об'єднаних сил.
Як наголошується в повідомленні, російські війська не контролюють Глушківку - більше того, там немає жодного ворожого солдата.
Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ресурси поширили фейк про нібито захоплення селища Тернувате Запорізької області.
У Силах оборони Півдня та Центрі протидії дезінформації при РНБО цю інформацію офіційно спростували, зазначивши, що населений пункт розташований за 15 кілометрів від лінії фронту.
Насправді в селище намагалися проникнути ворожі диверсійні групи, проте їх було оперативно виявлено та нейтралізовано українськими захисниками: частину диверсантів ліквідували, а решту взяли в полон.
У ЦПД зазначили, що метою цього вкидання було створення ілюзії "успішного наступу" та деморалізація українського суспільства.