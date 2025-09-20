Россияне нанесли удары по Чернигову: повреждена транспортная инфраструктура

По его словам, по состоянию на 17:15 в городе зафиксировано падение двух вражеских дронов.

"В результате падения БпЛА повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет", - уточнил он позже, добавив, что над городом до сих пор остаются дроны.

Согласно последнему сообщению Брижинского, в 18:02 зафиксировано очередное попадание по транспортной инфраструктуре. Пострадавших пока нет.

Где объявили тревогу

Отметим, что враг в течение дня, особенно ближе к вечеру, активно атакует Украину дронами. По состоянию на 18:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.