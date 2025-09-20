RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне нанесли удары по Чернигову: повреждена транспортная инфраструктура

Фото: пострадавших нет (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты вечером, 20 сентября, атаковали Чернигов дронами. Под ударом была транспортная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

По его словам, по состоянию на 17:15 в городе зафиксировано падение двух вражеских дронов.

"В результате падения БпЛА повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет", - уточнил он позже, добавив, что над городом до сих пор остаются дроны.

Согласно последнему сообщению Брижинского, в 18:02 зафиксировано очередное попадание по транспортной инфраструктуре. Пострадавших пока нет.

Где объявили тревогу

Отметим, что враг в течение дня, особенно ближе к вечеру, активно атакует Украину дронами. По состоянию на 18:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрелы Чернигова

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Чернигов, применяя для атак дроны и ракеты разных типов.

Например, днем 4 сентября враг ударил по городу ракетами. По словам главы ОВА, ракета прилетела по территории предприятия, а также позже он устроил, что попадание ракеты были зафиксировано возле одного из блокпостов.

Кроме того, 11 сентября россияне тоже атаковали Чернигов. В тот день вражеский дрон попал по одному из местных предприятий, в результате чего возник пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВойна в Украине