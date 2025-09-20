Росіяни завдали ударів по Чернігову: пошкоджено транспортну інфраструктуру

Обстріли Чернігова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Чернігів, застосовуючи для атак дрони та ракети різних типів.

Наприклад, вдень 4 вересня ворог завдав удару по місту ракетами. За словами голови ОВА, ракета прилетіла по території підприємства, а також пізніше він повідомив, що влучання ракети було зафіксовано біля одного з блокпостів.

Крім того, 11 вересня росіяни теж атакували Чернігів. Того дня ворожий дрон влучив по одному з місцевих підприємств, в результаті чого виникла пожежа.