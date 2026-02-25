ua en ru
Николаев под ударом: "Шахеды" и FPV-дроны атаковали область

Николаев, Среда 25 февраля 2026 07:30
Николаев под ударом: "Шахеды" и FPV-дроны атаковали область Фото: ПВО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Российские дроны атаковали Николаевщину. Под ударом оказалась критическая и транспортная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Николаевской ОВА Виталия Кима в сети Telegram.

Читайте также: РФ массированно ударила дронами по "Нафтогазу" на Харьковщине: объект остановили

Ночные удары БПЛА по Николаеву: что известно

В ночь на 25 февраля и ранним утром противник применил беспилотники типа "Shahed 131/136", нанося удары по объектам критической и транспортной инфраструктуры в Николаеве и Вознесенском районе.

Пострадавших нет.

Атаки FPV-дронов на Николаевский район

В Николаевском районе зафиксированы два удара FPV-дронов по Очаковской громаде. В результате атак жертв среди гражданского населения нет, ущерб инфраструктуре уточняется.

Местные службы обеспечивают контроль ситуации и оперативно реагируют на любые последствия атак.

Напоминаем, что после четырех лет полномасштабной войны Россия оставила попытки крупного наступления и полностью перешла на стратегию постепенного истощения противника, известную как тактика "тысячи порезов".

Отметим, что в центральной части Херсона при проведении уборки улиц сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего получили травмы семь сотрудников коммунальных служб.

