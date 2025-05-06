Россияне запустили по Украине "Шахеды": где риск ударов
В ночь на 6 февраля российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде восточных и северных областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
После небольшого перерыва в несколько часов, ориентировочно с 02:00 в воздушное пространство страны снова начали залетать российские ударные БПЛА.
В 01:38 несколько групп дронов появились на востоке Харьковщины и двигались западным курсом. Также группа БпЛА была зафиксирована на востоке Днепропетровской области, двигалась на север.
В 03:14 военные сообщили о дронах с востока в направлении Харькова.
В 03:20 сообщалось о нескольких группах БпЛА с Харьковской на Днепропетровскую и Донецкую области. Также были замечены БпЛА на Сумщине, двигались на запад.
По состоянию на 03:45 вражеские беспилотники двигались:
- на границе Сумской и Черниговской областей;
- на западе Харьковской области курс на Полтавскую;
- на севере Сумской области, курс южный;
- в направлении города Краматорск Донецкой области;
- на юге и в центре Харьковской области, курс произвольный.
В 04:06 в Харькове прогремел взрыв. Город массированно атакуют ударные БпЛА.
Мониторинговые каналы также сообщают о взрывах в городе Краматорск Донецкой области.
По состоянию на 04:17 вражеские беспилотники двигались:
- на границе Сумской и Черниговской областей, курс южный;
- на западе Харьковской области, курс на Донецкую область;
- на юге Сумской области, курс на Полтавскую область;
- в направлении г. Краматорск Донецкой области;
- в Харьковской области, курс произвольный;
- в направлении Харькова.
В 04:33 российские БПЛА двигались:
- на юге Харьковской области, курс на Донецкую область;
- над Харьковом;
- с востока Сумской области, курс на Черниговскую область;
- на юге/севере Черниговской области, курс на юг;
- в Полтавской области, курс юго-западный.
- над Краматорском Донецкой области.
В 04:43 сообщили о движении дронов курсом на Харьков.
Также ударные БпЛА движутся курсом на Миргород Полтавской области.
В 04:48 военные сообщили о движении группы БпЛА из Сумской курсом на Черниговскую область.
По состоянию на 03:37 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки России
Накануне вечером вражеские дроны атаковали с юга Одесскую область. В результате удара повреждены жилые дома и вспыхнули пожары, погиб человек.
Около 03:00 6 мая вражеский дрон попал в центральный район Харькова, в результате чего загорелся частный дом.
В ночь на 5 мая российские террористы запустили в направлении Украины 116 ударных беспилотников, а также две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Курской области.
В частности, в городе Конотоп Сумской области дроны и баллистика уничтожили объект инфраструктуры. Враг пытался убить спасателей, прибывших на место попаданий для ликвидации последствий. К счастью, обошлось без пострадавших.
Агрессор накапливает стратегическую авиацию в Сибири для дальнейших ракетных атак по Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.