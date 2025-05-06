Россияне запустили по Украине "Шахеды": где риск ударов

В ночь на 6 февраля российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде восточных и северных областей объявлена воздушная тревога.

После небольшого перерыва в несколько часов, ориентировочно с 02:00 в воздушное пространство страны снова начали залетать российские ударные БПЛА.

В 01:38 несколько групп дронов появились на востоке Харьковщины и двигались западным курсом. Также группа БпЛА была зафиксирована на востоке Днепропетровской области, двигалась на север.

В 03:14 военные сообщили о дронах с востока в направлении Харькова.

В 03:20 сообщалось о нескольких группах БпЛА с Харьковской на Днепропетровскую и Донецкую области. Также были замечены БпЛА на Сумщине, двигались на запад.

По состоянию на 03:45 вражеские беспилотники двигались:

на границе Сумской и Черниговской областей;

на западе Харьковской области курс на Полтавскую;

на севере Сумской области, курс южный;

в направлении города Краматорск Донецкой области;

на юге и в центре Харьковской области, курс произвольный.

В 04:06 в Харькове прогремел взрыв. Город массированно атакуют ударные БпЛА.

Мониторинговые каналы также сообщают о взрывах в городе Краматорск Донецкой области.

По состоянию на 04:17 вражеские беспилотники двигались:

на границе Сумской и Черниговской областей, курс южный;

на западе Харьковской области, курс на Донецкую область;

на юге Сумской области, курс на Полтавскую область;

в направлении г. Краматорск Донецкой области;

в Харьковской области, курс произвольный;

в направлении Харькова.

В 04:33 российские БПЛА двигались:

на юге Харьковской области, курс на Донецкую область;

над Харьковом;

с востока Сумской области, курс на Черниговскую область;

на юге/севере Черниговской области, курс на юг;

в Полтавской области, курс юго-западный.

над Краматорском Донецкой области.

В 04:43 сообщили о движении дронов курсом на Харьков.

Также ударные БпЛА движутся курсом на Миргород Полтавской области.

В 04:48 военные сообщили о движении группы БпЛА из Сумской курсом на Черниговскую область.

По состоянию на 03:37 карта воздушных тревог Украины выглядела так: