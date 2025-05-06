РФ ударила дроном по центру Харькова: горит дом

В ночь на 6 мая российские оккупанты ударили дроном по центральному району Харькова. В результате атаки загорелся частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Враг совершил удар БПЛА типа "Шахед" по центральному, плотно заселенному району города. В результате атаки беспилотника горит частный дом", - говорится в сообщении.

Обстрелы Харьков

Важно отметить, что в последнее время россияне усилили обстрелы Харькова. Враг очень часто применяет для атак ударные дроны, в результате чего разрушается гражданская инфраструктура. В частности, под ударом оказываются дома, учебные заведение, промышленность и многое другое.

Так, поздно вечером, 2 мая, в городе было зафиксировано не менее 17 прилетов. Пострадали несколько районов города, а количество раненых достигло 51 человека. Причем среди пострадавших двое детей.

Подробнее о российской атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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