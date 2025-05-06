Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де ризик ударів
В ніч на 6 лютого російські терористи запустили у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці східних та північних областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Після невеликої перерви в кілька годин, орієнтовно з 02:00 у повітряний простір країни знову почали залітати російські ударні БпЛА.
О 01:38 кілька груп дронів з'явилися на сході Харківщини та рухалися західним курсом. Також група БпЛА була зафіксована на сході Дніпропетровської області, рухалася на північ.
О 03:14 військові повідомили про дрони зі сходу у напрямку Харкова.
О 03:20 повідомлялося про декілька груп БпЛА з Харківської на Дніпропетровську та Донецьку області. Також були помічені БпЛА на Сумщині, рухалися на захід.
Станом на 03:45 ворожі безпілотники рухалися:
- на кордоні Сумської та Чернігівської областей;
- на заході Харківської області курс на Полтавську;
- на півночі Сумської області, курс південний;
- у напрямку міста Краматорськ Донецької області;
- на півдні і в центрі Харківської області, курс довільний.
О 04:06 у Харкові пролунав вибух. Місто масовано атакують ударні БпЛА.
Моніторингові канали також повідомляють про вибухи в місті Краматорськ Донецької області.
Станом на 03:37 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні атаки Росії
Напередодні ввечері ворожі дрони атакували з півдня Одеську область. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та спалахнули пожежі, загинула людина.
Близько 03:00 6 травня ворожий дрон поцілив у центральний район Харкова, внаслідок чого загорівся приватний будинок.
В ніч на 5 травня російські терористи запустили в напрямку України 116 ударних безпілотників, а також дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Курської області.
Зокрема, в місті Конотоп Сумської області дрони та балістика знищили об'єкт інфраструктури. Ворог намагався вбити рятувальників, що прибули на місце влучань для ліквідації наслідків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Агресор накопичує стратегічну авіацію в Сибіру для подальших ракетних атак по Україні.
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