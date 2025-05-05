Россия стягивает стратегическую авиацию в Сибирь (спутниковые снимки)

Российские военные стягивают стратегические дальнобойные бомбардировщики Ту-95 на авиабазу "Белая" в Сибири.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-исследователя MT Anderson в соцсети Х.

"Продолжается наращивание количества стратегических дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе "Белая" на востоке Сибири (по сообщениям, используются для ударов по Украине)", - сообщил исследователь. На спутниковых снимках зафиксировано 9 бомбардировщиков Ту-95 на перроне, один из которых недавно приземлился. Отмечается, на авиабазе присутствует значительное количество Ту-22, МиГ-31 и Су-27. Есть по крайней мере один Ту-160, но может быть и четыре. Также присутствуют несколько транспортных самолетов Ан-26.