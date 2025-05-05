Россия стягивает стратегическую авиацию в Сибирь (спутниковые снимки)
Российские военные стягивают стратегические дальнобойные бомбардировщики Ту-95 на авиабазу "Белая" в Сибири.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-исследователя MT Anderson в соцсети Х.
"Продолжается наращивание количества стратегических дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе "Белая" на востоке Сибири (по сообщениям, используются для ударов по Украине)", - сообщил исследователь.
На спутниковых снимках зафиксировано 9 бомбардировщиков Ту-95 на перроне, один из которых недавно приземлился.
Отмечается, на авиабазе присутствует значительное количество Ту-22, МиГ-31 и Су-27. Есть по крайней мере один Ту-160, но может быть и четыре. Также присутствуют несколько транспортных самолетов Ан-26.
Обстрел Украины 5 мая
Российская армия в ночь на понедельник, 5 апреля, атаковала Украину с четырех направлений. Было запущено 116 беспилотников и баллистические ракеты.
По данным Воздушных сил, с 23:00 4 мая противник атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.
Также россияне запустили 116 ударных дронов и беспилотников-имитаторов других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово, и Приморск, что на оккупированной части Запорожской области.
Силам ПВО удалось сбить 42 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. Также 21 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян, без негативных последствий.
Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская и Донецкая области.
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