Жертва, пожары и повреждения: РФ атаковала дронами Одесский район, что известно

Поздно вечером, 5 мая, российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. В результате атаки погиб человек, есть повреждения и зафиксированы пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"В одном из домов найдено тело погибшего человека. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - проинформировал глава ОВА.

Кипер уточнил, что в некоторых местах вспыхнули пожары. Сейчас их оперативно ликвидируют спасатели.

"В результате российского удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома", - говорится в сообщении.

Обстрелы Одессы и области

Напомним, несколько часов назад мер Одессы Геннадий Труханов писал, что российские войска атакуют город ударными дронами. В частности, в центре, а также в Киевском и Пересыпском районах были слышны взрывы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 апреля, поздно вечером, Одесса тоже подверглась интенсивной атаке вражеских дронов. В результате атаки были повреждены многие объекты, включая жилые дома, были погибшие и пострадавшие.

Более того, позже стало известно, что в результате атаки погиб железнодорожник, а также пострадала железнодорожная инфраструктура.

"Одесская область и железнодорожная инфраструктура региона этой ночью находилась под вражеским обстрелом", - писали в УЗ.

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