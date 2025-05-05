Сумская и Донецкая области под ударом: Силы обороны отразили атаку 116 дронов РФ и баллистики

Российская армия в ночь на понедельник, 5 апреля, атаковала Украину дронами с четырех направлений. Было запущено 116 беспилотников и баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, с 23:00 4 мая противник атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области. А также 116-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово, и Приморск, что на оккупированной части Запорожской области. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 5 мая подтверждено сбитие 42 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. Также 21 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян, без негативных последствий. Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.