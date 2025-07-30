Россияне запустили по Украине дроны "Шахед": где риск ударов

Воздушные атаки россиян

Российские террористы продолжают обстреливать объекты инфраструктуры и оборонного комплекса, а также тыловые населенные пункты Украины.

Так, во вторник, 29 июля, агрессор ударил ракетами по учебному центру Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Вечером во вторник в Чернигове прогремели взрывы на фоне угрозы удара баллистикой.

Тем временем российские захватчики активизировали наступление вблизи Каменского в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить оборону в этом районе.

В то же время, Силы обороны сорвали штурм россиян на Ореховском направлении в Запорожской области.

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