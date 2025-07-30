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Россияне запустили по Украине дроны "Шахед": где риск ударов

Фото: Украина снова под атакой российских ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

Первые беспилотники в украинском воздушном пространстве были зафиксированы около полуночи и двигались:

  • на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс - северный;
  • на востоке Черниговской области, курс - юго-западный;
  • в Сумской области севернее н.п. Терны, курс - южный;
  • на северо-западе Харьковской области, курс - юго-западный.

В 00:11 военные сообщили о приближении дронов к Харькову с востока.

В 00:19 вражеские БпЛА были обнаружены на востоке Днепропетровской области, движутся на северо-запад.

В 00:23 Воздушные силы сообщили о приближении беспилотников к Павлограду с востока и запада. Жителям города и Павлоградского района советуют находиться в укрытиях.

В 00:59 военные советуют жителям Павлограда находиться в укрытиях. Атака БпЛА продолжается.

По состоянию на 00:51 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки россиян

Российские террористы продолжают обстреливать объекты инфраструктуры и оборонного комплекса, а также тыловые населенные пункты Украины.

Так, во вторник, 29 июля, агрессор ударил ракетами по учебному центру Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Вечером во вторник в Чернигове прогремели взрывы на фоне угрозы удара баллистикой.

Тем временем российские захватчики активизировали наступление вблизи Каменского в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить оборону в этом районе.

В то же время, Силы обороны сорвали штурм россиян на Ореховском направлении в Запорожской области.

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Война в УкраинеАтака дронов