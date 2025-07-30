Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": де загроза ударів

Повітряні атаки росіян

Російські терористи продовжують обстрілювати об'єкти інфраструктури та оборонного комплексу, а також тилові населені пункти України.

Так, у вівторок, 29 липня, агресор вдарив ракетами по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Ввечері у вівторок у Чернігові пролунали вибухи на тлі загрози удару балістикою.

Тим часом російські загарбники активізували наступ біля Кам'янського у Запорізькій області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розпорядився посилити оборону в цьому районі.

Натомість, Сили оборони зірвали штурм росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

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