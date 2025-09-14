ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Воскресенье 14 сентября 2025 12:18
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина Иллюстративное фото: В Киеве и ряде областей объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Она связана с ракетной опасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.

При этом в КГГА призвали жителей столицы позаботиться о своей безопасности.

"Немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении

По состоянию на сейчас карта тревога выглядит следующим образом:

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Обстрелы Украины

В ночь на 14 сентября Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 и 58 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 52 вражеских дрона, однако зафиксировано попадание ракеты и еще шести БпЛА в трех локациях, а также падение обломков на двух местах.

Напомним, в ночь на 7 сентября Россия осуществила самую массированную атаку: было выпущено рекордные 810 дронов и 13 ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России