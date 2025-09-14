В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Она связана с ракетной опасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.
При этом в КГГА призвали жителей столицы позаботиться о своей безопасности.
"Немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении
По состоянию на сейчас карта тревога выглядит следующим образом:
Обстрелы Украины
В ночь на 14 сентября Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 и 58 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 52 вражеских дрона, однако зафиксировано попадание ракеты и еще шести БпЛА в трех локациях, а также падение обломков на двух местах.
Напомним, в ночь на 7 сентября Россия осуществила самую массированную атаку: было выпущено рекордные 810 дронов и 13 ракет.