В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Она связана с ракетной опасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ .

По состоянию на сейчас карта тревога выглядит следующим образом:

"Немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении

При этом в КГГА призвали жителей столицы позаботиться о своей безопасности.

Обстрелы Украины

В ночь на 14 сентября Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 и 58 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 52 вражеских дрона, однако зафиксировано попадание ракеты и еще шести БпЛА в трех локациях, а также падение обломков на двух местах.

Напомним, в ночь на 7 сентября Россия осуществила самую массированную атаку: было выпущено рекордные 810 дронов и 13 ракет.