ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ

Киевская область, Воскресенье 14 сентября 2025 12:14
UA EN RU
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ Иллюстративное фото: ВСУ подтвердили детонацию боеприпасов на Киевщине (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

В ВСУ подтвердили, что в Киевской области в ночь на 14 сентября произошла детонация боеприпасов в поезде. Движение по железной дороге было остановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Главного управления коммуникаций ВСУ.

"13 сентября после 23:30 на перегоне в Киевской области произошла одиночная детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз", - сообщили в ВСУ.

Отмечается, что личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона - отцеплены.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Пиротехническая служба проводит обследование территории. Причину установит расследование и служебная проверка.

Повреждение железной дороги

В ночь на 14 сентября из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области была повреждена железнодорожная инфраструктура. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщал, что взрывы в области не были связаны с воздушной атакой врага.

Из-за чрезвычайной ситуации ряд поездов изменил маршрут и задерживается. Часть пассажиров поезда Харьков - Перемышль доставили автобусами в Киев, а остальные отправились поездом, но с измененным маршрутом.

Трем женщинам оказали медицинскую помощь - у них была острая реакция на стресс.

В сети уже показали кадры с места чрезвычайной ситуации в Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Вооруженные силы Украины Киевская область Взрыв
Новости
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России