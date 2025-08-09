Российский дрон ударил по авто в Запорожской области: два человека погибли

Российские оккупанты 9 августа атаковали автомобиль в Запорожской области. В результате удара погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

"Автомобиль загорелся. Два человека, которые были внутри, погибли", - сообщил Федоров. Фото: россияне убили двух человек в Запорожской области (t.me/ivan_fedorov_zp)

Вражеский fpv-дрон попал в автомобиль, который ехал по территории Беленьковской общины в Запорожском районе.

Обстрел Украины

В ночь на 9 августа РФ выпустила по Украине 47 дронов и атаковала двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Силы ПВО обезвредили крылатую ракету и 16 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

Как известно, россияне утром атаковали Днепр ракетами. Ранения получили женщина 1984 г.р. и двое мужчин 1995 и 2004 г.р.

Также сегодня утром оккупанты нанесли удар по маршрутному автобусу в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое гражданских лиц, 10 человек пострадали.