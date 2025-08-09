ua en ru
Дрон пробил крышу. Как после атаки выглядит "Мебельный лабиринт" в Харькове (фото)

Украина, Суббота 09 августа 2025 19:32
Дрон пробил крышу. Как после атаки выглядит "Мебельный лабиринт" в Харькове (фото) Иллюстративное фото: после атаки российского террор-дрона вспыхнул пожар (ГСЧС Харькова)
Автор: Антон Корж

В результате российской атаки террор-дроном на Харьков 9 августа пострадал магазин "Мебельный лабиринт". Была повреждена крыша и помещение магазина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Харьковской области.

"9 августа около 16:20 в полицию поступило сообщение о том, что вражеский беспилотник попал по мебельному магазину. Повреждена крыша и помещение заведения торговли. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Сейчас проводится осмотр места попадания, оказывается помощь пострадавшим", - сказано в сообщении.

По данным полиции, в результате попадания террор-дрона в магазин получили осколочные ранения трое женщин 38, 45, 43 лет, и 17-летняя девушка. Всех пострадавших доставили в больницу.

Также в полиции показали фото с места атаки российских оккупантов.

Последствия атаки россиян по Харькову 9 августа (Нацполиция Харьковщины)

Россияне обстреливают Украину: что произошло 9 августа

Российские оккупанты с самого утра 9 августа продолжают совершать военные преступления против народа Украины. Утром враги ударили террор-дронами по маршрутному автобусу в пригороде Херсона. Из-за удара по маршрутке погибли двое мужчин. Еще 16 человек получили ранения.

Также россияне утром атаковали Днепр ракетами. Крылатые ракеты "Искандер-К" впервые были запущены с временно оккупированных территорий Украины. В результате очередного российского теракта ранения получили женщина 1984 г.р. и двое мужчин 1995 и 2004 г.р.

