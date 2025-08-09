Дрон пробил крышу. Как после атаки выглядит "Мебельный лабиринт" в Харькове (фото)
В результате российской атаки террор-дроном на Харьков 9 августа пострадал магазин "Мебельный лабиринт". Была повреждена крыша и помещение магазина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Харьковской области.
"9 августа около 16:20 в полицию поступило сообщение о том, что вражеский беспилотник попал по мебельному магазину. Повреждена крыша и помещение заведения торговли. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Сейчас проводится осмотр места попадания, оказывается помощь пострадавшим", - сказано в сообщении.
По данным полиции, в результате попадания террор-дрона в магазин получили осколочные ранения трое женщин 38, 45, 43 лет, и 17-летняя девушка. Всех пострадавших доставили в больницу.
Также в полиции показали фото с места атаки российских оккупантов.
Россияне обстреливают Украину: что произошло 9 августа
Российские оккупанты с самого утра 9 августа продолжают совершать военные преступления против народа Украины. Утром враги ударили террор-дронами по маршрутному автобусу в пригороде Херсона. Из-за удара по маршрутке погибли двое мужчин. Еще 16 человек получили ранения.
Также россияне утром атаковали Днепр ракетами. Крылатые ракеты "Искандер-К" впервые были запущены с временно оккупированных территорий Украины. В результате очередного российского теракта ранения получили женщина 1984 г.р. и двое мужчин 1995 и 2004 г.р.