Россияне запустили дроны "Шахед" по Украине: где тревоги и риск ударов

В 22:58 военные сообщили о движении группы дронов из Черного моря курсом на Николаевскую и Одесскую области.

В 23:09 вражеские дроны БпЛА двигались на границе Одесской и Николаевской областей курсом на север.

Мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил жителей об угрозе применения ударных БпЛА.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - написал он.

В 23:17 Воздушные силы сообщили об активности вражеских разведывательных БпЛА на севере Сумской и Черниговской областей. Возможна боевая работа.

В 23:22 дроны в южных областях изменили курс на запад.

По состоянию на 22:54 карта воздушных тревог Украины выглядела так: