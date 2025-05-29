Россияне запустили дроны "Шахед" по Украине: где тревоги и риск ударов

Российские террористы запустили ударные беспилотники "Шахед" в направлении Украины. В нескольких областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
В 22:58 военные сообщили о движении группы дронов из Черного моря курсом на Николаевскую и Одесскую области.
В 23:09 вражеские дроны БпЛА двигались на границе Одесской и Николаевской областей курсом на север.
Мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил жителей об угрозе применения ударных БпЛА.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - написал он.
В 23:17 Воздушные силы сообщили об активности вражеских разведывательных БпЛА на севере Сумской и Черниговской областей. Возможна боевая работа.
В 23:22 дроны в южных областях изменили курс на запад.
По состоянию на 22:54 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Российские военные преступники продолжают террор мирного населения в украинских городах потем атак с воздуха.
Вечером в четверг, 29 мая, в Харькове прогремел мощный взрыв после предупреждения о приближении скоростной цели.
Выяснилось, что враг атаковал ракетами Х-32 предприятие в Чугуевском районе Харьковской области.
Также захватчики ударили баллистикой по Николаевской области. Есть раненые среди гражданских жителей.
В ночь на 29 мая российские террористы выпустили по востоку и северу Украины 56 дронов-камикадзе с трех направлений.
Тем временем враг готовит новый массированный обстрел. На авиабазе "Оленья" в Мурманской области враг накопил десятки бомбардировщиков Ту-22М3 и 11 Ту-95МС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.