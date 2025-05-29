В Харькове слишали взрыв после предупреждения о скоростной цели
На вечер 29 мая в Харьковской области прогремел взрыв. Перед этим военные предупредили о скоростной воздушной цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова и Воздушные силы Украины.
Около 18:30 сегодня, 29 мая, военные Воздушных сил Украины предупредили жителей Харьковской области о движении скоростной цели в их направлении.
Уже через несколько минут мэр Харькова сообщил, что в Харькове был слышен взрыв.
Однако позже отметил, что, по его информации, под ударом оказался не сам Харьков, а Харьковская область.
Заметим, что по состоянию на 18:46 в области до сих пор объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 19:00.
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что враг атаковал Харьковскую область двумя ракетами.
"Взрывы прогремели в пригороде Чугуева. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - добавил он.
Синегубов также подчеркнул, что оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковщины, и призвал жителей области не игнорировать сигналы тревоги.
Обстрелы Харьковской области
Напомним, что вчера, 28 мая, в Харьковской области два села подверглись воздушным ударам. В результате дроновых атак со стороны российских оккупантов пострадали восемь человек, в том числе и четырехлетний ребенок.
Заметим, что той ночью российские оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники по Украине. В Воздушных силах рассказали, что противник для атаки применил несколько групп "Шахедов", причем с южного и северного направлений.
Кроме того, заметим, что ранее сегодня аналитики сообщили, что РФ перебросила 40 Ту-22М3 на "Оленья". РБК-Украина подробно объяснило, о чем могут свидетельствовать такие маневры авиации РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.