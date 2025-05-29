Украину ночью атаковали дроны с трех направлений: как отработала ПВО

В ночь на 29 мая враг атаковал Украину 90-ю ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Попадания дронов зафиксированы в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 56 дронов на востоке и севере страны, среди которых:

Особенностью воздушного обстрела было то, что враг атаковал объекты на прифронтовых территориях.

Во время обстрела дроны атаковали с направлений российских городов Миллерово, Орел и Курск.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют управляемые авиационные бомбы (КАБы), беспилотники, артиллерию и ракеты различных типов. Под удар также часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для гражданских.

К обстрелам дронам враг прибегает каждую ночь. В ночь на 29 мая россияне выпустили шесть ракет и 88 дронов.

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