Готовит обстрел? РФ перебросила 40 Ту-22М3 на "Оленья": аналитики назвали цель

На аэродроме "Оленья" зафиксировали скопление стратегической авиации РФ, а именно четыре сотни самолетов Ту-22М3 и 11 Ту-95МС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Спутниковые снимки, которые публикуют в Twitter авторы ресурса AviVector указывают на то, что по состоянию на 26 мая 2025 года на аэродроме "Оленья" было одновременно сосредоточено аж:

40 Ту-22М3,

11 бомбардировщиков Ту-95МС или 20% от всего имеющегося флота самолетов этого типа ,

, пять самолетов Ан-12.

По данным аналитиков, эти данные о наличии на 26 мая 40 бомбардировщиков Ту-22М3 резко контрастируют с тем, что по состоянию на середину этого месяца оккупанты сосредоточили аж 42 самолета этого типа на авиабазе "Белая" в Сибири.

"И это все при том, что стратегическая авиация "ВКС РФ" в целом имеет лишь до 60 Ту-22М3", - отметили в Defense Express.

По их словам, из этого следует, что за последние две недели россияне перегнали обратно с аэродрома "Белая" на базу "Оленья" аж четыре десятка своих ракетоносителей, что выглядит по-своему парадоксально.

"Потому что сейчас РФ если и использует Ту-22М3 для ударов по Украине, то крайне ограниченно, особенно по сравнению с 2023 и 2024 годами", - пояснили аналитики.