Готовит обстрел? РФ перебросила 40 Ту-22М3 на "Оленья": аналитики назвали цель
На аэродроме "Оленья" зафиксировали скопление стратегической авиации РФ, а именно четыре сотни самолетов Ту-22М3 и 11 Ту-95МС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Спутниковые снимки, которые публикуют в Twitter авторы ресурса AviVector указывают на то, что по состоянию на 26 мая 2025 года на аэродроме "Оленья" было одновременно сосредоточено аж:
- 40 Ту-22М3,
- 11 бомбардировщиков Ту-95МС или 20% от всего имеющегося флота самолетов этого типа,
- пять самолетов Ан-12.
По данным аналитиков, эти данные о наличии на 26 мая 40 бомбардировщиков Ту-22М3 резко контрастируют с тем, что по состоянию на середину этого месяца оккупанты сосредоточили аж 42 самолета этого типа на авиабазе "Белая" в Сибири.
"И это все при том, что стратегическая авиация "ВКС РФ" в целом имеет лишь до 60 Ту-22М3", - отметили в Defense Express.
По их словам, из этого следует, что за последние две недели россияне перегнали обратно с аэродрома "Белая" на базу "Оленья" аж четыре десятка своих ракетоносителей, что выглядит по-своему парадоксально.
"Потому что сейчас РФ если и использует Ту-22М3 для ударов по Украине, то крайне ограниченно, особенно по сравнению с 2023 и 2024 годами", - пояснили аналитики.
Аналитики обращают внимание на то, что из 11 Ту-95МС, которые находились на аэродроме "Оленья" по состоянию на 26 мая, к ракетному удару по Украине в тот день были привлечены только три. По их мнению, это может свидетельствовать об ограниченном количестве действительно боеготовых самолетов в составе стратегической авиации РФ, несмотря на общую численность техники.
Что происходит на аэродроме "Энгельс"
В Defense Express отметили, что есть важные данные и по аэродрому "Энгельс", снимки по которому также приводят авторы ресурса AviVector. В частности, на снимках видно, что по состоянию на 25 мая на упомянутой авиабазе было одновременно:
- шесть Ту-95МС,
- три Ту-160,
- четыре Су-34,
А уже на 26 мая 2025 года - уже только по три Ту-95МС и Ту-160, и два Су-34.
"В то же время заявляется, что после проведения нового массированного ракетного удара по Украине 26 мая 2025 года на "Энгельс" село одновременно семь Ту-95МС, еще один самолет этого типа полетел на аэродром "Оленья", - подметили аналитики.
Маневры авиации РФ
Defense Express отметило, что из этих специфических маневров можно сделать предположение, что россияне постоянно перегоняют свои бомбардировщики между различными аэродромами умышленно, чтобы запутать разведывательные структуры Сил обороны Украины и стран-партнеров.
"В частности, чтобы усложнить фиксацию момента боевого вылета на выполнение нового ракетного удара по Украине. При этом получается, что рашисты идут на такие маневры даже ценой перерасхода ограниченного ресурса по летным часам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну и Ту-160 заодно", - подытожили аналитики.
Атаки на Украину
Напомним, что в ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив сотни дронов и почти 70 ракет.
В частности во время атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.
В то же время 26 мая россияне совершили третью подряд ночную атаку на Украину. Около 04:00 мониторинговые каналы предупредили о риске удара ракетами Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Впоследствии Воздушные силы подтвердили, что россияне осуществили пуски ракет с самолетов.
Главное о массированной атаке РФ дронами и ракетами в ночь на 26 мая, можно узнать в материале РБК-Украина.
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