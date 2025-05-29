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Оккупанты ударили баллистикой по ферме в Николаевской области: есть раненые и жертва

Николаев, Четверг 29 мая 2025 11:52
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Оккупанты ударили баллистикой по ферме в Николаевской области: есть раненые и жертва Фото: оккупанты ударили баллистикой по ферме в Николаевской области 29 мая (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия ударила билистикой по ферме в Николаевской области. Несколько человек ранены, один погиб.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Российские мразоты ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине", - рассказал он.

По данным председателя ОВА, ранены четверо работников предприятия.

"Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики", - добавил Ким.

Российская армия ударила билистикой по ферме в Николаевской области (t.me/mykolaivskaODA)

Есть жертва

Чуть позже Ким рассказал, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.

Обстрелы Николаевской области

Российские войска постоянно атакуют Николаевскую область дронами и ракетами.

Так, 28 мая российские войска атаковали дроном село в Николаевском районе. Ранения получил маленький ребенок.

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