Фото: оккупанты ударили баллистикой по ферме в Николаевской области 29 мая (t.me dsns_telegram)

Российская армия ударила билистикой по ферме в Николаевской области. Несколько человек ранены, один погиб.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Российские мразоты ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине", - рассказал он. По данным председателя ОВА, ранены четверо работников предприятия. "Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики", - добавил Ким. Российская армия ударила билистикой по ферме в Николаевской области (t.me/mykolaivskaODA) Есть жертва Чуть позже Ким рассказал, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.