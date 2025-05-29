Оккупанты ударили баллистикой по ферме в Николаевской области: есть раненые и жертва
Российская армия ударила билистикой по ферме в Николаевской области. Несколько человек ранены, один погиб.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Российские мразоты ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине", - рассказал он.
По данным председателя ОВА, ранены четверо работников предприятия.
"Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики", - добавил Ким.
Российская армия ударила билистикой по ферме в Николаевской области (t.me/mykolaivskaODA)
Есть жертва
Чуть позже Ким рассказал, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.
Обстрелы Николаевской области
Российские войска постоянно атакуют Николаевскую область дронами и ракетами.
Так, 28 мая российские войска атаковали дроном село в Николаевском районе. Ранения получил маленький ребенок.
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