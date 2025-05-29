Росіяни запустили дрони "Шахед" по Україні: де тривоги і ризик ударів

Повітряні атаки РФ

Російські воєнні злочинці продовжують терор мирного населення в українських містах через атак з повітря.

Ввечері у четвер, 29 травня, у Харкові пролунав потужний вибух після попередження про наближення швидкісної цілі.

З'ясувалося, що ворог атакував ракетами Х-32 підприємство у Чугуївському районі Харківської області.

Також загарбники вдарили балістикою по Миколаївській області. Є поранені серед цивільних жителів.

В ніч на 29 травня російські терористи випустили по сходу та півночі України 56 дронів-камікадзе з трьох напрямків.

Тим часом ворог готує новий масований обстріл. На авіабазі "Оленья" у Мурманській області ворог накопичив десятки бомбардувальників Ту-22М3 та 11 Ту-95МС.

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