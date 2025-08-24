ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне не захватили полностью Часов Яр, частичный контроль ничего не дает, - ВСУ

Часов Яр, Воскресенье 24 августа 2025 11:58
UA EN RU
Россияне не захватили полностью Часов Яр, частичный контроль ничего не дает, - ВСУ Фото: в ВСУ рассказали о ситуации в городе Часов Яр (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска не контролируют полностью город Часов Яр в Донецкой области. Частичный контроль не дает оккупантам результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Им бы что-то дал контроль над всем Часовым Яром. Он бы дал им свободную дорогу на Константиновку и возможность продвигаться дальше, заходить на высоты, продвигаться к Константиновке. Поскольку контроль над Часовым Яром у них не полный, несмотря на то, что говорил Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать не могут", - отметил спикер.

Как пояснил Трегубов, то же самое происходит и в Торецке, где россияне не контролируют всю территорию города.

"Та же история над неполным контролем над городом Торецк, где они взяли значительную часть, но пройти город и пойти дальше не могут. Поэтому на Константиновку они теперь мечтают наступать с Покровского направления", - заявил он.
Россияне не захватили полностью Часов Яр, частичный контроль ничего не дает, - ВСУ
Фото: Часов Яр на карте боевых действий (deepstatemap.live)

Бои за Часов Яр

Бои за Часов Яр в Донецкой области идут уже длительное время. Город оказался на линии соприкосновения после захвата россиянами Бахмута.

Напомним, 1 августа российский диктатор Владимир Путин в прямом эфире заявил о якобы оккупации Часового Яра. В ВСУ опровергли заявления России о Часовом Яре. Линия фронта в городе почти не меняется на протяжении месяцев.

Больше о том, как добровольцы держат Часов Яр - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Часов Яр Война в Украине
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"