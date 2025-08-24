Россияне не захватили полностью Часов Яр, частичный контроль ничего не дает, - ВСУ

"Им бы что-то дал контроль над всем Часовым Яром. Он бы дал им свободную дорогу на Константиновку и возможность продвигаться дальше, заходить на высоты, продвигаться к Константиновке. Поскольку контроль над Часовым Яром у них не полный, несмотря на то, что говорил Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать не могут", - отметил спикер.

Как пояснил Трегубов, то же самое происходит и в Торецке, где россияне не контролируют всю территорию города.