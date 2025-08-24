Росіяни не захопили Часів Яр повністю, частковий контроль нічого не дає, - ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Їм би щось дав контроль над усім Часовим Яром. Він би дав їм вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі, заходити на висоти, просуватися до Костянтинівки. Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть", - зазначив речник.

Як пояснив Трегубов, те ж саме відбувається і в Торецьку, де росіяни не контролюють всю територію міста.