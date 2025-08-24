ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни не захопили Часів Яр повністю, частковий контроль нічого не дає, - ЗСУ

Часів Яр, Неділя 24 серпня 2025 11:58
UA EN RU
Росіяни не захопили Часів Яр повністю, частковий контроль нічого не дає, - ЗСУ Фото: у ЗСУ розповіли про ситуацію у місті Часів Яр (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська не контролюють повністю місто Часів Яр у Донецькій області. Частковий контроль не дає окупантам результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Їм би щось дав контроль над усім Часовим Яром. Він би дав їм вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі, заходити на висоти, просуватися до Костянтинівки. Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть", - зазначив речник.

Як пояснив Трегубов, те ж саме відбувається і в Торецьку, де росіяни не контролюють всю територію міста.

"Та ж історія над неповним контролем над містом Торецьк, де вони взяли значну частину, але пройти місто і піти далі не можуть. Тому на Костянтинівку вони тепер мріють наступати з Покровського напрямку", - заявив він.
Росіяни не захопили Часів Яр повністю, частковий контроль нічого не дає, - ЗСУ
Фото: Часів Яр на карті бойових дій (deepstatemap.live)

Бої за Часів Яр

Бої за Часів Яр у Донецькій області точаться вже тривалий час. Місто опинилося на лінії зіткнення після захоплення росіянами Бахмута.

Нагадаємо, 1 серпня російський диктатор Володимир Путін в прямому ефірі заявив про нібито окупацію Часового Яру. У ЗСУ спростували заяви Росії про Часів Яр. Лінія фронту в місті майже не змінюється впродовж місяців.

Більше про те, як добровольці тримають Часів Яр - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Часів Яр Збройні сили України Війна в Україні
Новини
СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела
СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"