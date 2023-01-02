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Россияне заблокировали оккупированную деревню в Луганской области и вывезли половину жителей

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Украина, Понедельник 02 января 2023 15:34
Россияне заблокировали оккупированную деревню в Луганской области и вывезли половину жителей Фото: российские оккупанты вывезли полсела в Луганской области (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты заблокировали с целью проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино во временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как пишет Центр, село взяли в окружение и запретили въезд и выезд из-за успешных прилетов украинской артиллерии по враждебным позициям. Оккупанты обвинили в этих успехах ВСУ местное население.

"Известно, что в результате рейда уже 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск. К жителям села применяется "коллективная ответственность". При этом враг находится в ловушке своих иллюзий и не понимает, что на временно оккупированной территории почти каждый житель может сообщить об их позиции, потому что они оккупанты, а не "освободители", - объясняет ЦНС.

И отмечает, что такие меры не принесут российским захватчикам никаких результатов.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в новогодние праздники оккупанты запретили жителям Геническа выходить на улицу.

Напомним, что оккупантам на захваченных территориях не хватает медиков для лечения раненых. Ранее оккупанты перевели все больницы Луганской области на обслуживание армии РФ. Гражданским в лечении отказано, и они вынуждены ехать за медицинской помощью в другие регионы.

Кроме того, российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают проводить принудительную паспортизацию, в частности среди работников бюджетной сферы, которых также заставляют отказываться от украинского гражданства. В министерстве иностранных дел Украины назвали такую принудительную паспортизацию Россией на оккупированных территориях очередным доказательством геноцида.

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