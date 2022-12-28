МИД о принудительной выдаче паспортов РФ на оккупированных территориях: доказательство геноцида

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

В МИД отреагировали на указ российского диктатора Владимира Путина о порядке приобретения гражданства России украинцами, проживающими на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В министерстве назвали указ "ничтожным", свидетельствующим о неготовности России к переговорам, а также желании Кремля продолжать войну.

Принудительная паспортизация и насильственная ассимиляция подтверждает преступную сущность российского тоталитарного режима, который лишает украинцев права на свободный выбор гражданства.

"Особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию РФ украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет, что является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения Россией геноцида украинцев", - говорится в сообщении.

МИД осуждает утвержденный Путиным указ, нарушающий ряд международных прав и договоров. Министерство отмечает, что данный документ не имеет для Украины и большинства членов ООН никаких правовых последствий.