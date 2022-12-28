ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МИД о принудительной выдаче паспортов РФ на оккупированных территориях: доказательство геноцида

Новина українською →
Киев, Среда 28 декабря 2022 12:12
МИД о принудительной выдаче паспортов РФ на оккупированных территориях: доказательство геноцида Фото: МИД осуждает принудительную паспортизацию РФ на оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Принудительная выдача Россией своих паспортов жителям оккупированных территорий Украины является очередным доказательством геноцида. Таким образом РФ нарушает основополагающие права человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

В МИД отреагировали на указ российского диктатора Владимира Путина о порядке приобретения гражданства России украинцами, проживающими на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В министерстве назвали указ "ничтожным", свидетельствующим о неготовности России к переговорам, а также желании Кремля продолжать войну.

Принудительная паспортизация и насильственная ассимиляция подтверждает преступную сущность российского тоталитарного режима, который лишает украинцев права на свободный выбор гражданства.

"Особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию РФ украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет, что является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения Россией геноцида украинцев", - говорится в сообщении.

МИД осуждает утвержденный Путиным указ, нарушающий ряд международных прав и договоров. Министерство отмечает, что данный документ не имеет для Украины и большинства членов ООН никаких правовых последствий.

Напомним, 26 декабря российский диктатор Владимир Путин утвердил порядок выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Украины. Согласно документу, российские паспорта в оккупации будут выдавать в течение 10 дней, а дети якобы автоматически приобретают гражданство РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация МЗС Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну