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В новогодние праздники оккупанты запретили жителям Геническа выходить на улицу

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 19:21
В новогодние праздники оккупанты запретили жителям Геническа выходить на улицу Фото: В новогодние праздники оккупанты запретили жителям Геническа выходить на улицу (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российские военные ужесточили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории Херсонской области. В частности комендантский час на неделю ввели в городе Геническ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным украинских военных, россияне закрыли на выезд город Геническ в период с 31 декабря 2022 по 6 января 2023 года. Кроме того, там ввели запрет на выезд жителям окрестных сел.

"С целью обустройства системы инженерных ограждений на временно оккупированных и занятых территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей оккупанты привлекают гражданских лиц с территории РФ", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, Российские войска сегодня, 31 декабря, обстреляли поселок Приднепровское Херсонской области . В результате удара ранены дети.

29 декабря захватчики 81 раз обстреляли территорию Херсонской области .

В частности, оккупанты атаковали областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.

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