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Оккупантам не хватает медиков для лечения своих раненых, - ЦНС

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Украина, Воскресенье 01 января 2023 17:53
Оккупантам не хватает медиков для лечения своих раненых, - ЦНС Фото: медицинские услуги на захваченных территориях предоставляются только российским военным (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На временно захваченных территориях не хватает медиков для лечения раненных российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечает Центр, на временно оккупированном юге настолько возросло количество раненных оккупантов, что медперсонал врага не справляется и возвращается в Россию.

"Так, в Мелитополе из-за высокого интенсива работы начали увольняться российские врачи, завезенные из России. Новые же врачи не спешат приезжать во временно оккупированный город. Таким образом, враг имеет значительный дефицит медицинских работников и этому не помогают даже повышения выплат", - подчеркивает Центр.

Из-за такого количества раненных российских военных местные больницы почти не обслуживают гражданское население, поскольку у оккупантов в приоритете их солдаты.

"Аналогичная ситуация с медикаментами - их завозят в больницы именно на лечение солдат РФ", - отмечает ЦНС.

Напомним, ранее оккупанты перевели все больницы Луганской области на обслуживание армии РФ. Гражданским в лечении отказано, и они вынуждены ехать за медицинской помощью в другие регионы.

Кроме того, российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают проводить принудительную паспортизацию, в частности среди работников бюджетной сферы, которых также заставляют отказываться от украинского гражданства.

В министерстве иностранных дел Украины назвали такую принудительную паспортизацию Россией на оккупированных территориях очередным доказательством геноцида.

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