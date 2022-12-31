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ЦНС: оккупанты заставляют бюджетников получить паспорта РФ и отказаться от гражданства Украины

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Суббота 31 декабря 2022 00:17
ЦНС: оккупанты заставляют бюджетников получить паспорта РФ и отказаться от гражданства Украины Фото: российские оккупанты проводят принудительную паспортизацию в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают проводить принудительную паспортизацию, в частности среди работников бюджетной сферы, которых также заставляют отказываться от украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.

Так, оккупационные администрации донесли до бюджетников (врачей, коммунальщиков и других), что им всем необходимо получить паспорт РФ, иначе те не смогут больше работать.

"Кроме того, они должны написать заявление об отказе от украинского гражданства", - говорится в публикации.

Также россияне запускают на захваченных территориях Украины центры занятости, но стать на учет там можно будет только с паспортом врага, добавили в ЦНС.

"То есть сначала россияне захватили и уничтожили города на юге и востоке страны, а затем добили промышленность, которую порезали на металл. Теперь же враг создает условия, когда работать или получить выплаты по безработице можно только при условии получения своей красной макулатуры", - отмечают в Центре.

Жителей оккупированных населенных пунктов призывают игнорировать требования интервентов и выезжать на территории подконтрольные правительству Украины.

Напомним, 26 декабря российский диктатор Владимир Путин утвердил порядок выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Украины. Так, российские паспорта в оккупации будут выдавать в течение 10 дней, а дети якобы автоматически приобретают гражданство РФ.

В министерстве иностранных дел Украины назвали такую принудительную паспортизацию Россией на оккупированных территориях очередным доказательством геноцида.

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