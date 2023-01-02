Росіяни заблокували окуповане село у Луганській області і вивезли половину мешканців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як пише Центр, село взяли в оточення і заборонили в’їзд та виїзд через успішні прильоти української артилерії по ворожих позиціях. Окупанти звинуватили в цих успіхах ЗСУ місцеве населення.

"Відомо, що в результаті рейду вже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська. До мешканців села застосовується "колективна відповідальність". При цьому ворог перебуває в пастці своїх ілюзій і не розуміє, що на тимчасово окупованій території майже кожен мешканець може повідомити про їх позиції, бо вони окупанти, а не "визволителі", - пояснює ЦНС.

І зауважує, що такі заходи не принесуть російським загарбникам жодних результатів.