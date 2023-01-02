Росіяни заблокували окуповане село у Луганській області і вивезли половину мешканців
Російські окупанти заблокували з метою проведення "фільтраційних заходів" село Половинкине у тимчасово окупованій Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як пише Центр, село взяли в оточення і заборонили в’їзд та виїзд через успішні прильоти української артилерії по ворожих позиціях. Окупанти звинуватили в цих успіхах ЗСУ місцеве населення.
"Відомо, що в результаті рейду вже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська. До мешканців села застосовується "колективна відповідальність". При цьому ворог перебуває в пастці своїх ілюзій і не розуміє, що на тимчасово окупованій території майже кожен мешканець може повідомити про їх позиції, бо вони окупанти, а не "визволителі", - пояснює ЦНС.
І зауважує, що такі заходи не принесуть російським загарбникам жодних результатів.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у новорічні свята окупанти заборонили жителям Генічеська виходити на вулицю.
Нагадаємо, що окупантам на захоплених територіях не вистачає медиків для лікування своїх поранених. Раніше окупанти перевели всі лікарні Луганської області на обслуговування армії РФ. Цивільним в лікуванні відмовлено, й вони вимушені їхати за медичною допомогою в інші регіони.
Крім того, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України продовжують проводити примусову паспортизацію, зокрема, серед працівників бюджетної сфери, яких також змушують відмовлятися від українського громадянства. У міністерстві закордонних справ України назвали таку примусову паспортизацію Росією на окупованих територіях черговим доказом геноциду.
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