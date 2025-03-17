Оккупанты портят технику, чтобы избежать наступления на Гуляйполе, - АТЕШ

Российские оккупанты пытаются избежать участия в штурмовых действиях в направлении города Гуляйполе Пологовского района Запорожской области, предчувствуя значительные потери. Фиксируются случаи саботажа наступления, в частности порча военной техники.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Как рассказали представители подполья, о таких выпадах проинформировали их агенты из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (35-я росармия).

Отмечается, что военнослужащие данной бригады "намеренно испортили боевую технику, чтобы избежать штурма Гуляйполя". Кроме того, россияне заливают воду вместо топлива и "намеренно различными способами выводят из строя мотоциклы".

"Руководство бригады уже начало разбирательства, но количество недовольных среди личного состава только растёт. Российские военные прекрасно осознают, что идут на убой, и делают всё, чтобы спасти свою жизнь.", - говорится в публикации "АТЕШ".

Украинские партизаны призвали российских захватчиков ломать технику и не выполнять приказы, и добавляют, что "готовы помочь, дать инструкции и щедро вознаградить за саботаж".

Ситуация в Запорожской области и в районе Гуляйполя

Город Гуляйполе, который расположен близко к линии боевого соприкосновения, довольно часто подвергается вражеским обстрелам с использованием различных типов вооружения.

Гуляйполе и линия боевого столкновения на карте проекта DeepState, от города до линии фронта около 6 км (фото: скрин deepstatemap.live)

Напомним, в вечерней сводке 16 марта в Генштабе ВСУ сообщали, что на Гуляйпольском направлении враг проводил атаки в районах Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя. Силы обороны Украины отбили все 6 атак оккупантов.

Также в военном командовании рассказали, что противник бил неуправляемыми авиационными ракетами по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, а управляемые авиабомбы сбросил на Шевченко.

В январе руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал в комментарии РБК-Украина, что российский диктатор Владимир Путин готовился к наступлению на Запорожье, однако ему пришлось отказаться от таких планов.

Чиновник также отметил, что в области строится многоэшелонированная оборона, которая охватывает не только рубежи обороны непосредственно линии фронта, а и круговую оборону Орехово, Гуляйполя, Камышевахи, Вольнянска, Запорожья непосредственно с тремя линиями обороны.

Тут стоит напомнить, что еще осенью 2024 года начала распространяться информация о подготовке россиянами масштабного наступления на Запорожскую область. Тогда же сообщалось о якобы угрозе для города Запорожье.

Между тем в ноябре прошлого года в Силах обороны рассказали, что оккупанты активизировались в Запорожской области. Однако, по словам военных, у врага недостаточно сил для большого наступления.

Добавим, что по данным источников РБК-Украина, начало операции российских захватчиков в Запорожской области ожидалось ориентировочно после 5 декабря. Подробнее об этом - в отдельном материале РБК-Украина.