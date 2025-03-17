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В Кропивницком прогремели взрывы на фоне дроновой атаки

Кропивницкий, Понедельник 17 марта 2025 03:17
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В Кропивницком прогремели взрывы на фоне дроновой атаки Фото: российские ударные беспилотники атакуют Кропивницкий (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ударные беспилотники атакуют Кропивницкий. В городе прогремели взрывы с интервалом в десять минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cуспильне.

Первые взрывы были слышны в городе в 02:50 ночи. Повторные взрывы прозвучали в 03:00.

Военные объявили воздушную тревогу в Кировоградской области в 23:16 из-за угрозы атак ударными беспилотниками россиян.

Российская атака БпЛА

Вечером в воскресенье, 16 марта, российские террористы запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В полночь в Киевской области звучали взрывы из-за работы ПВО.

Около 00:40 в Киеве были слышны мощные взрывы. Силы ПВО работали по вражеским дронам над столицей.

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Атака дронов
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