Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером в воскресенье, 16 марта, российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Первые беспилотники вошли в воздушное пространство Украины с северо-запада в Черниговскую область около 20:00.

В 22:08 следующая партия дронов залетела в страну через Сумскую область, двигалась в юго-западном направлении.

В 22:28 военные сообщили о движении БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей. Также дроны двигались в направлении Запорожья.

По состоянию на 23:07 вражеские ударные дроны двигались:

на западе Днепропетровской области, курс северо-западный;

на востоке Черниговской области, курс юго-западный.

По состоянию на 23:32 вражеские беспилотники двигались:

на севере Полтавской области, курс юго-западный;

на западе Днепропетровской области, курс западный;

на западе Черниговской области, курс юго-западный;

на западе Черниговской области, курс юго-западный.

В 23:40 объявлено об угрозе применения ударных БпЛА в Киеве.

По состоянию на 23:16 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины(https://t.me/povitryanatrivogaaa)