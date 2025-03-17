ВСУ продвинулись под Боровой, враг давит возле Великой Новоселки и на Сумщине: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись возле Боровой. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Великой Новоселки и в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ 16 марта продолжали усилия с целью вытеснить Силы обороны Украины с их позиций в Курской области, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска атакуют вблизи Куриловки и Гуево.

Украинский военный обозреватель повторил, что войска РФ не окружали ВСУ в Курской области. Эксперты ISW не находили подтверждения рассказам российского блогера, что войска РФ якобы окружают неопределенное количество ВСУ к юго-западу от Суджи.

Другой российский "военкор" заявлял, что Силы обороны Украины держат оборону более интенсивно, поскольку путинские войска продолжают продвигаться к международной границе.

Командир десантно-штурмовой роты 810-й отдельной морской пехотной бригады ЧФ РФ 16 марта заявил, что украинские беспилотники продолжают представлять серьезную проблему для войск РФ в Курской области.

Российские захватчики недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 марта, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись в западной части Басовки.

Российские "военкоры" рассказывали, что возле Басовки и Журавки продолжаются бои.

"Похоже, что украинские войска проводят тактическую ударную кампанию по российским системам ПВО вдоль линии фронта в России и оккупированной части Украины", - говорится в отчете ISW.

Командир украинского полка беспилотников сообщил 15 марта, что ВСУ повредили значительное количество российских систем противовоздушной обороны вдоль линии фронта, заставив врага либо заменить, либо отремонтировать фронтовые системы.

Командующий также рассказал, что российские передислокации ПВО создают "дыры" в зоне ПВО России, которые Украина может использовать для нанесения успешных ударов по целям противника.

15 марта в украинском полку беспилотников сообщили, что за неопределенный период он уничтожил четыре российские системы ПВО "Панцирь-С1" стоимостью примерно 56 миллионов долларов.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 16 марта продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, но не продвинулись. 16 марта войска РФ атаковали вблизи Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

16 марта российские захватчики продолжали наступать на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ наступали до самого Купянска, возле Кутковки, Каменки, Петровки и Петропавловки 15 и 16 марта.

Командир украинского полка, который действовал на Купянском направлении, 16 марта заявил, что россияне недавно форсировали реку Оскол возле Двуречной (северо-восточнее Купянска), и пытаются установить понтонные переправы для артиллерии и бронетехники.

Заместитель командира украинского батальона, который действовал на Купянском направлении, 15 марта сообщил об активизации небольших групп российской пехоты в этом районе. Заместитель командующего заявил, что войска РФ ночью пытаются дистанционно минировать украинские наземные линии связи.

Недавно Силы обороны Украины продвинулись на направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 15 марта, показывают, что ВСУ продвинулись в южной части Надежды (к востоку от Боровой).

Войска РФ атаковали возле Загрызово, Богуславки, Лозовой, Копанок, Надежды и Новоегоровки 15 и 16 марта.

Солдат украинской бригады, которая действовала на направлении Боровая, сообщил 16 марта, что россияне совершили меньше штурмов в течение недели с 10 марта, чем в предыдущие недели.

16 марта российские оккупанты продолжали наступать на Лиманском направлении, но не продвинулись. 15 и 16 марта войска РФ атаковали в направлении Зеленой Долины, в районе Балки Журавки, Ивановки, Ямполевки и Колодезей.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Лиманском направлении, 16 марта заявил, что 15 марта россияне совершили много мелких пехотных штурмов на Лиманском направлении. Спикер добавил, что на прошлой неделе (ориентировочно с 10 по 14 марта) враг совершил несколько механизированных штурмов на Лиманском направлении.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики 16 марта продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не смогли продвинуться. 15 и 16 марта войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Командир украинского батальона, который действовал на Северском направлении, сообщил 15 марта, что учащаются вражеские штурмы группами от 3 до 7 солдат в этом районе. Он заявил, что россияне также переоборудуют гражданскую технику на военную для транспортировки пехоты и поддержки штурма.

Командование украинского батальона сообщило, что недавно войска РФ осуществили моторизованный штурм из 4-5 гражданских автомобилей, а ранее осуществили атаку с применением 15-20 единиц техники в этом районе.

Командир украинского батальона заявил, что военное командование РФ несколько изменило тактику на Северском направлении.

16 марта российские оккупанты продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но не продвинулись. 15 и 16 марта войска РФ атаковали у самого Часового Яра и вблизи Орехово-Васильевки.

Украинская бригада, которая действовала на направлении Часового Яра, 15 марта опубликовала кадры, на которых ВСУ отражают российскую механизированную атаку из более 20 единиц бронетехники возле Часового Яра. В бригаде заявили, что ВСУ повредили или уничтожили не менее 10 единиц бронетехники врага.

16 марта российские захватчики продолжали наступать на Торецком направлении, но продвинуться не смогли. 15 и 16 марта войска РФ атаковали возле самого Торецка, в направлении Константиновки, в районе Дружбы и Сухой Балки.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 15 марта заявил, что недавно Силы обороны отбили российскую механизированную атаку на Торецком направлении и уничтожили 5 БТРов, 4 мотоцикла и 1 машину противника.

Также Запорожец сообщил, что россияне сосредотачивают удары вблизи шахты "Торецкая" (север Торецка) и шахты "Центральная" (центр Торецка). Он также отметил, что враг обычно проводит пехотные атаки группами от двух до 10 солдат, а ВСУ обеспечили огневое управление с помощью беспилотников почти над всем Торецком, что особенно заметно в ясную погоду.

16 марта российские оккупанты продолжили наступать на Покровском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Тарасовки, возле Елизаветовки, Луча, Свиридоновки, Новоторецкого, Александрополя, Котлино, Новоалександровки, Успеновки, Ясенового, Надеевки и в направлении Сергеевки 15 и 16 марта.

16 марта спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Покровском направлении, а российские захватчики перерастянули наземные линии связи в этом районе.

16 марта войска РФ продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись. 15 и 16 марта российские захватчики атаковали возле Константинополя, Андреевки и Разлива.

Российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины контратаковали под Константинополем со стороны Разлива.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Новопавловском направлении, 16 марта заявил, что российские захватчики проводят разведку вблизи Константинополя, чтобы оценить оборону ВСУ, и что противник использует технику и пехоту, чтобы атаковать украинские позиции на Курахово направлении.

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Большой Новоселки. Как показывают опубликованные 16 марта геолокационные кадры, войска РФ продвинулись в полях к югу от Веселого (к северу от Великой Новоселки).

Российские захватчики наступали возле Веселого, Скудного, Вольного Поля, Привольного, Новоселки и в направлении Новополя 15 и 16 марта.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Бурлацкого (к северо-западу от Большой Новоселки), Шевченко и Свободного Поля. Российский "военкор" рассказывал, что украинские контратаки замедляют продвижение россиян в западной части Донецкой области.

"Южная ось"

16 марта российские захватчики продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но продвинуться не смогли.

Войска РФ атаковали вблизи Степного, Жеребянок, Пятихаток, Щербаков, Малых Щербаков и Каменского 15 и 16 марта.

Спикер ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты усилили обстрелы Запорожской и Херсонской областей, а также артиллерийские удары и удары беспилотников в связи с улучшением погодных условий и подготовкой россиян к будущим наступательным операциям в этом районе.

16 марта войска РФ продолжили атаки на Херсонском направлении, но не сделали продвинуться.

Представитель ВСУ Волошин сообщил, что недавно россияне активизировали усилия по высадке войск на островах Большой и Казацкий, и возле Антоновского моста.

На геолокационных кадрах, опубликованных 15 марта, видно, как украинский удар разрушает пролет моста через реку Конка к северу от оккупированных Олешек.

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 16 марта информировали, что с начала суток на фронте произошло 99 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины обратили внимание, что наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Курском направлениях