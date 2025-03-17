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Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 19 танков, - Генштаб

Понедельник 17 марта 2025 07:18
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Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 19 танков, - Генштаб Фото: с начала масштабного вторжения российские захватчики потеряли более 895 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 16 на 17 марта, войска России потеряли на войне против Украины 1210 солдат, систему реактивного залпового огня и более 100 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 895 450 (+1210) человек ликвидировано;
  • танков - 10 344 (+19) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 489 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 24 598 (+37) ед;
  • РСЗО - 1318 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1104 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 467 (+54) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40 785 (+101) ед;
  • специальной техники - 3778 (+1) ед.

Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 19 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у поселка Боровая в Харьковской области. Однако российские захватчики продвинулись в Донецкой и Сумской областях.

Согласно данным партизан, российские военные портят технику для того, чтобы не участвовать в наступательных операциях в направлении Гуляйполя Запорожской области.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около часа ночи в Киеве были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

Также взрывы несколько раз были слышны в Кропивницком.

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