Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 19 танков, - Генштаб

За последние сутки с 16 на 17 марта, войска России потеряли на войне против Украины 1210 солдат, систему реактивного залпового огня и более 100 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у поселка Боровая в Харьковской области. Однако российские захватчики продвинулись в Донецкой и Сумской областях.

Согласно данным партизан, российские военные портят технику для того, чтобы не участвовать в наступательных операциях в направлении Гуляйполя Запорожской области.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около часа ночи в Киеве были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

Также взрывы несколько раз были слышны в Кропивницком.

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