Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 19 танків, - Генштаб
За останню добу з 16 на 17 березня, війська Росії втратили на війні проти України 1210 солдатів, систему реактивного залпового вогню і понад 100 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 895 450 (+1210) осіб ліквідовано;
- танків - 10 344 (+19) од.;
- бойових броньованих машин - 21 489 (+11) од.;
- артилерійських систем - 24 598 (+37) од.;
- РСЗВ - 1318 (+1) од.;
- засоби ППО - 1104 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29 467 (+54) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 40 785 (+101) од.;
- спеціальної техніки - 3778 (+1) од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля селища Борова в Харківській області. Натомість російські загарбники просунулися у Донецькій та Сумській областях.
За даними партизанів, російські військові псують техніку для того, щоб не брати участі в наступальних операціях у напрямку Гуляйполя Запорізької області.
Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько першої години ночі у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО.
Також вибухи кілька разів було чутно у Кропивницькому.
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