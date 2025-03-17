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Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 19 танків, - Генштаб

Понеділок 17 березня 2025 07:18
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Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 19 танків, - Генштаб Фото: з початку масштабного вторгнення російські загарбники втратили понад 895 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 16 на 17 березня, війська Росії втратили на війні проти України 1210 солдатів, систему реактивного залпового вогню і понад 100 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 895 450 (+1210) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 344 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 489 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 24 598 (+37) од.;
  • РСЗВ - 1318 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1104 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29 467 (+54) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 40 785 (+101) од.;
  • спеціальної техніки - 3778 (+1) од.

Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 19 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля селища Борова в Харківській області. Натомість російські загарбники просунулися у Донецькій та Сумській областях.

За даними партизанів, російські військові псують техніку для того, щоб не брати участі в наступальних операціях у напрямку Гуляйполя Запорізької області.

Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько першої години ночі у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО.

Також вибухи кілька разів було чутно у Кропивницькому.

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Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 19 танків, - Генштаб
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