Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 19 танків, - Генштаб

За останню добу з 16 на 17 березня, війська Росії втратили на війні проти України 1210 солдатів, систему реактивного залпового вогню і понад 100 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля селища Борова в Харківській області. Натомість російські загарбники просунулися у Донецькій та Сумській областях.

За даними партизанів, російські військові псують техніку для того, щоб не брати участі в наступальних операціях у напрямку Гуляйполя Запорізької області.

Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько першої години ночі у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО.

Також вибухи кілька разів було чутно у Кропивницькому.

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