РФ массированно атакует "Шахедами" Украину: где заметили дроны

Российские оккупанты в пятницу, 4 июля, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Они уже летают в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

По состоянию на 21:50 воздушную тревогу объявили в: Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и частично Днепропетровской областях.

Атака дронов в ночь на 4 июля

Напомним, российские оккупанты в ночь на 4 июля запустили по Украине более 330 "Шахедов". Также для атаки враг использовал дроны-имитаторы.

Как отметили в Воздушных силах, это рекордное количество "Шахедов" за сутки.

При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские воины сбили десятки вражеских беспилотников при помощи дронов-перехватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.