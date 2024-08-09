РФ устанавливает наблюдательные посты в Севастополе: в АТЕШ назвали причину

Партизаны обнаружили наблюдательный пост на побережье временно оккупированного Севастополя в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агент движения разведал побережье и обнаружил пост, с которого ведется наблюдение за морем вблизи Севастопольской бухты.

Ситуация в оккупированном Крыму

Агент "АТЕШ" обнаружил системы ПВО, которые захватчики разместили неподалеку Керченского моста.

Также партизаны обнаружили в бухтах Севастополя скрытые россиянами корабли. Координаты для ударов переданы Силам обороны.

Кроме того, в Ялте пункт управления ФСБ разместили в санатории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.