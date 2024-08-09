РФ устанавливает наблюдательные посты в Севастополе: в АТЕШ назвали причину
Партизаны обнаружили наблюдательный пост на побережье временно оккупированного Севастополя в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агент движения разведал побережье и обнаружил пост, с которого ведется наблюдение за морем вблизи Севастопольской бухты.
"Из-за страха работы безэкипажных морских дронов, количество таких постов стремительно растет", - говорится в сообщении.
Ситуация в оккупированном Крыму
Агент "АТЕШ" обнаружил системы ПВО, которые захватчики разместили неподалеку Керченского моста.
Также партизаны обнаружили в бухтах Севастополя скрытые россиянами корабли. Координаты для ударов переданы Силам обороны.
Кроме того, в Ялте пункт управления ФСБ разместили в санатории.
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