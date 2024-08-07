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Партизаны зафиксировали переброску российских средств ПВО ближе к Керченскому мосту

Крым, Среда 07 августа 2024 12:58
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Партизаны зафиксировали переброску российских средств ПВО ближе к Керченскому мосту Фото: Россия опрокидывает средства ПВО к Керченскому мосту (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Агент движения сопротивления в Крыму обнаружил две системы ПВО, перевозимые оккупантами в сторону Керченского моста. Данные действия производятся для закрытия уязвимых мест в обороноспособности на фоне острой нехватки соответствующих средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Отмечается, что агент в Крыму обнаружил перевозку двух систем ПВО "Бук-М2" и "С-400" для дальнейшего эшелонирования у Крымского моста на Таманском полуострове. Колонну сопровождали военные машины, в том числе два УРАЛа с личным составом.

"Оборонительная система РФ сталкивается с серьезными проблемами, связанными с незащищенностью отдельных участков, таких как Курская область. Поэтому, в срочном порядке вынуждены принимать меры по снятию вооружений с разных участков фронта и опрокидывать военные системы, для закрытия уязвимых мест в обороноспособности", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отмечают, что, очевидно, ВС РФ ожидают ударов по переправе в ближайшие месяцы и не хотят покидать системы ПВО в Крыму, после разрушения моста.

Керченский мост

Напомним, оккупанты построили мост через Керченский пролив, который соединил Крым с РФ после оккупации полуострова в 2014 году. Россияне используют его для снабжения своих войск в войне против Украины.

В последние месяцы оккупанты значительно усиливают оборону Керченского моста, соединяющего полуостров Крым с материковой частью РФ.

Недавно в направлении стратегической переправы были массово направлены военно-технические средства. Кроме того, захватчики ограждают конструкцию специальным сооружением.

Стоит отметить, что также оккупанты установили вторую линию боновых заборов у Керченского моста с 21 баржи.

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ПВО Керченский мост Война России против Украины
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