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Партизаны обнаружили остатки спрятанных оккупантами кораблей в Севастополе (фото)

Севастополь, Вторник 06 августа 2024 15:55
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Партизаны обнаружили остатки спрятанных оккупантами кораблей в Севастополе (фото) Фото: оккупанты РФ скрывают остатки кораблей в бухтах (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне прячут корабли в бухтах, надеясь их спасти. Партизаны проследили за кораблями оккупантов, оставшимися в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Отмечается, что агенты движения сопротивления контролируют ситуацию по всему побережью Крыма, прежде всего в Севастополе.

"В Килен-Бухте мы зафиксировали два БДК проекта 775, один из которых, "Константин Ольшанский". Именно этот БДК был украден у Украины еще в 2014 году. Напомним, что половина кораблей проекта 775 уже была успешно уничтожена!", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отметили, что вся соответствующая информация уже была предоставлена Силам обороны Украины, анонсировали новые затопления российских судов.

Фото: спрятанные российские суда в Севастопольской бухте (t.me/atesh)

Разведки партизан в Севастополе

Накануне партизаны сообщали о разведке Стрелковой бухты в Севастополе. Известно, что противолодочный корабль "Александровец" продолжает стоять на месте. Захватчики боятся его перемещать.

Также в Севастопольской бухте партизаны обнаружили несколько кораблей Черноморского флота РФ.

Кроме того, украинские партизаны обнаружили, что во временно оккупированном Севастополе россияне оборудовали центр подготовки своих солдат.

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