В Крыму оккупанты обустроили пункт управления ФСБ в санатории (фото)

Российские войска обустроили пункт управления ФСБ на территории санатория. Он расположен в Ялте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

По имеющейся информации, именно туда прибыла комиссия из Москвы, которая занимается поиском партизанских движений на полуострове.

"Стало известно, что россияне обустроили пункт управления ФСБ в санатории "Черноморье" в Ялте. На территории было зафиксировано до 50 человек и около 15 машин сотрудников ФСБ", - говорится в сообщении.

Ситуация в Крыму

Российские войск оккупировали украинский полуостров Крым в 2014 году. Под оккупцию попала, в том числе, и Ялта.

С бтого времени захватчики превратили полуостов в хаб для собственных военных нужд. После росийского вторжения в Украину, Силы обороны Украины наносят удары по Крыму.

В связи с этим оккупанты установили большое количество огневых точек на пляжах в Крыму.

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