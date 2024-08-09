РФ встановлює спостережні пости у Севастополі: в АТЕШ назвали причину

Партизани виявили спостережний пост на узбережжі тимчасово окупованого Севастополя в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Через страх роботи безекіпажних морських дронів, кількість таких постів стрімко зростає", - йдеться у повідомленні.

Агент руху розвідав узбережжя та виявив пост, із якого ведеться спостереження за морем біля Севастопольської бухти.

Ситуація в окупованому Криму

Агент "АТЕШ" виявив системи ППО, які загарбники розмістили неподалік Керченського мосту.

Також партизани виявили у бухтах Севастополя приховані росіянами кораблі. Координати для ударів передані Силам оборони.

Крім того, в Ялті пункт управління ФСБ розмістили в санаторії.

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