РФ встановлює спостережні пости у Севастополі: в АТЕШ назвали причину
Партизани виявили спостережний пост на узбережжі тимчасово окупованого Севастополя в Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Агент руху розвідав узбережжя та виявив пост, із якого ведеться спостереження за морем біля Севастопольської бухти.
"Через страх роботи безекіпажних морських дронів, кількість таких постів стрімко зростає", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в окупованому Криму
Агент "АТЕШ" виявив системи ППО, які загарбники розмістили неподалік Керченського мосту.
Також партизани виявили у бухтах Севастополя приховані росіянами кораблі. Координати для ударів передані Силам оборони.
Крім того, в Ялті пункт управління ФСБ розмістили в санаторії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.